"Московское долголетие" проведет день открытых дверей онлайн

08:32
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Проект "Московское долголетие" проведет день открытых дверей на YouTube-канале. Зрители узнают о возможностях, основных направлениях проекта, онлайн- и офлайн-занятиях и их пользе для здоровья. Также планируется провести спортивные и творческие мастер-классы, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Замруководителя департамента труда и социальной защиты населения столицы Владимир Филиппов пояснил, что день открытых дверей позволит рассказать обо всех возможностях проекта самой широкой аудитории и продемонстрирует преимущества мероприятий, проходящих дистанционно.
"Мы приглашаем посмотреть эту трансляцию прежде всего тем, кто давно хотел стать частью сообщества "Московского долголетия", – приводятся в материале слова Филиппова.
Отмечается, что на мероприятии выступит олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Тотьмянина. Она расскажет, как подготовиться к тренировке в холодное время года и покажет свою фирменную разминку. Лауреат Национальной премии в области протокола и этикета Татьяна Баранова расскажет о правилах этикета в Интернете, которые стали актуальны из-за развития проекта в режиме онлайн.
Все желающие смогут узнать об основных направлениях активностей "Московского долголетия", а также об учебных программах, благодаря которым москвичи старшего поколения получают новую профессию или проходят профессиональную переподготовку.
Прямая трансляция начнется 19 октября в 14:00.
В августе сообщалось, что на портал mos.ru поступило порядка 12 тысяч заявок для участия в "Московском долголетии". По словам главы департамента труда и социальной защиты населения Евгения Стружака, в пандемию цифровые сервисы стали неотъемлемой составляющей жизни для людей всех возрастов.
Чтобы присоединиться к проекту, можно оставить заявку на mos.ru или обратиться в территориальные центры соцобслуживания. Заполнить анкету можно в центрах "Мои документы". Посещать занятия в рамках проекта могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, а также москвичи, вышедшие на пенсию по выслуге лет.
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