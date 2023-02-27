Проект мэра "Московское долголетие" вступает в новую фазу развития

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В столице повышают вовлеченность горожан старшего поколения в проект "Московское долголетие", сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она рассказала, что для них проведут соревнования и выставку, а также представят им мюзикл, который помогали создавать сами участники проекта. По словам Раковой, новые мероприятия позволят привлечь больше участников и расширить возможности для тех, кто уже присоединился к проекту.

"Мы продолжаем развивать проект мэра Москвы "Московское долголетие". Нам важно увеличивать вовлеченность горожан старшего возраста: предлагать больше возможностей для участников проекта, привлекать в него новичков. Поэтому мы запускаем новые активности", – пояснила заммэра.

По словам Раковой, участники проекта смогут посоревноваться в интеллектуальных, ЗОЖ-кулинарных, творческих и спортивных эстафетах. Такие соревнования пройдут с 27 февраля по 3 марта в рамках "Пятиборья "Московского долголетия".

В московских кинотеатрах 1 марта состоится премьера киномюзикла, в котором снялись участники проекта. Посетить ее может любой житель столицы. Также на московских бульварах будет проходить фотовыставка, которая зафиксирует достижения участников проекта, присоединившихся к "Московскому долголетию" практически со дня его основания.

Все мероприятия проходят в рамках празднования пятилетия проекта.

Ранее сообщалось, что в 2022 году число участников проекта "Московское долголетие" достигло 230 тысяч человек, превысив уровень 2020 года.

Минувший год стал годом возрождения проекта, поскольку в марте после двухлетнего перерыва состоялось возобновление очных занятий.



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