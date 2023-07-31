Собянин пригласил москвичей старше 55 лет присоединиться к проекту "Школа здоровья"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проект "Школа здоровья" реализуется на базе площадок центров московского долголетия. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"С горожанами старшего возраста общаются кардиологи, неврологи, терапевты и другие специалисты. Проводятся лекции, семинары, панельные дискуссии и мастер-классы", – говорится в его публикации.

К участию приглашаются москвичи старше 55 лет. Для получения дополнительной информации можно посетить ближайший центр московского долголетия или позвонить по телефону 8 (495) 870-44-44. О предстоящих встречах можно узнать по ссылке.

Мэр Москвы отметил, что в рамках проекта старшему поколению объясняют, как важно следить за своим здоровьем. На встречах поднимаются темы профилактики различных заболеваний, риск которых увеличивается с возрастом. Слушателей предупреждают об опасности болезней сердца и сосудов.

Всего в проекте задействованы 42 московские поликлиники.

Ранее стало известно, что в центрах "Московского долголетия" было создано более 5 тысяч различных клубов по интересам, большинство из них посвящены здоровому образу жизни. Собянин отметил, что на втором месте находятся клубы, в которых проходят интеллектуальные занятия для все желающих, на третьем – творческие.

Так, в центре "Гагаринский" было создано "Интеллектуальное кафе", а в клубе "Восточное Дегунино" москвичи старшего возраста могут обучиться гончарному мастерству.

Градоначальник подчеркнул, что к концу текущего года в Москве будет возведено более 120 центров "Московского долголетия", они появятся почти в каждом районе города.



Собянин рассказал об открытии 15 центров "Московского долголетия" в столице