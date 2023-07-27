"Мой район": "Московское долголетие". Танцплощадки. Тверской район

В программе "Мой район" речь пойдет о творческих кружках проекта "Московское долголетие" на открытом воздухе и о том, как проект помогает москвичам старше 55 лет сохранить свое здоровье и воплотить в жизнь свои мечты.

В студии – танцевальная пара из "Московского долголетия" Елена и Юрий Христофоровы, хореограф Евгений Папунаишвили, художница Тамара Кочерыгина, преподаватель рисования Вера Голицына, народная артистка РФ Ангелина Вовк и заместитель руководителя дирекции проекта "Московское долголетие" Алла Семенышева.

Подробнее – в программе "Мой район".