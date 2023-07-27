Движение перекроют на ряде улиц Москвы 30 июля

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17:40

Общество

"Мой район": "Московское долголетие". Танцплощадки. Тверской район

"Мой район": "Московское долголетие". Танцплощадки. Тверской район

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В программе "Мой район" речь пойдет о творческих кружках проекта "Московское долголетие" на открытом воздухе и о том, как проект помогает москвичам старше 55 лет сохранить свое здоровье и воплотить в жизнь свои мечты.

В студии – танцевальная пара из "Московского долголетия" Елена и Юрий Христофоровы, хореограф Евгений Папунаишвили, художница Тамара Кочерыгина, преподаватель рисования Вера Голицына, народная артистка РФ Ангелина Вовк и заместитель руководителя дирекции проекта "Московское долголетие" Алла Семенышева.

Подробнее – в программе "Мой район".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район
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