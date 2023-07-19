"Мой район": спорт на крыше. Левобережный район

В студии программы "Мой район" речь пойдет о спецпроекте "На высоте" и бесплатных тренировках для жителей Москвы.

В гостях – участница спецпроекта Нелли Мамаева, тренер по йоге проекта "Мой спортивный район" Татьяна Финаева, тренер по спортивной гимнастике и комментатор Лидия Иванова и певица Ирина Салтыкова. Директор ГБУ "Мосгорспорт" Владимир Владимиров расскажет о целях и задачах проекта "Мой спортивный район".

Подробнее – в программе "Мой район".