Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

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Спорт

"Мой район": спорт на крыше. Левобережный район

"Мой район": спорт на крыше. Левобережный район

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В студии программы "Мой район" речь пойдет о спецпроекте "На высоте" и бесплатных тренировках для жителей Москвы.

В гостях – участница спецпроекта Нелли Мамаева, тренер по йоге проекта "Мой спортивный район" Татьяна Финаева, тренер по спортивной гимнастике и комментатор Лидия Иванова и певица Ирина Салтыкова. Директор ГБУ "Мосгорспорт" Владимир Владимиров расскажет о целях и задачах проекта "Мой спортивный район".

Подробнее – в программе "Мой район".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район
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