Россиянин Медведев не смог выйти в финал Уимблдона

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Российский теннисист Даниил Медведев не смог пройти в финал Уимблдона, проиграв испанцу Карлосу Алькарасу. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3, 6:3.

Тем не менее для россиянина этот результат стал лучшим за все время его участия в данном турнире Большого шлема. До этого ему не удавалось выйти далее чем в четвертый круг розыгрыша.

В финале турнира Алькарас встретится с сербом Новаком Джоковичем, который ранее 14 июля обыграл в полуфинале итальянца Янника Синнера. Джокович был победителем четырех предыдущих розыгрышей Уимблдона.

