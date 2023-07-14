Серб Новак Джокович вышел в финал Уимблдона

Фото: AP Photo/Alastair Grant

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал Уимблдона, обыграв итальянца Янника Синнера. Матч завершился со счетом 6:3, 6:4, 7:6 (7:4).

Для 36-летнего серба это уже пятый подряд выход в финал этого турнира Большого шлема. Все предыдущие разы он заканчивал победителем. За всю карьеру Джокович побеждал в Уимблдоне семь раз.

В финале турнира Джокович встретится с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Карлосом Алькарасом.

12 июля Даниил Медведев обыграл американца Кристофера Юбенкса, впервые в своей карьере обеспечив себе выход в полуфинал Уимблдона. До этого ему не удавалось выйти далее чем в четвертый круг розыгрыша.

