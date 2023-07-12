21:01Спорт
Россиянин Даниил Медведев впервые вышел в полуфинал Уимблдона
Фото: ТАСС/AP
Российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинале Уимблдона обыграл американца Кристофера Юбенкса со счетом 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1.
Таким образом, россиянин впервые в своей карьере вышел в полуфинал этого турнира Большого шлема. До этого ему не удавалось выйти далее чем в четвертый круг розыгрыша.
Далее Медведеву предстоит встретиться с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом и датчанином Хольгером Руне.
Ранее трое россиян вошли в топ-10 лучших теннисистов мира в мужском одиночном разряде по версии Ассоциации теннисистов-профессионалов. Даниил Медведев занял третью строчку рейтинга, Андрей Рублев – седьмую, а Карен Хачанов – десятую.
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