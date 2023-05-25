Во Франции прекратили уголовное дело против российской теннисистки Сизиковой

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/YANA_SIZIKOVA

Парижская прокуратура закрыла уголовное дело в отношении российской теннисистки Яны Сизиковой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Фредерика Бело.

"С российской теннисистки в парном разряде, задержанной и помещенной под арест во время турнира Ролан Гаррос 2021 года, по решению прокурора были сняты все обвинения. Яна Сизикова, которая всегда заявляла о своей невиновности, теперь свободна от всех обвинений", – заявил он.

Теннисистку задержали вечером 3 июня 2021 года в Париже по подозрению в умышленном проигрыше в матче первого круга "Ролан Гаррос". В этот день она играла с Екатериной Александровой против теннисисток Айлы Томлянович и Сторм Сандерс.

Сизикова, в свою очередь, назвала клеветой данные обвинения. По словам ее адвоката, спортсменка не совершала подобных преступлений. Правозащитник подчеркивать, что из-за обвинений пострадала репутация теннисистки.