Более 160 тыс заявок поступило для участия во Всемирном фестивале молодежи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Более 160 тысяч заявок из свыше чем 180 стран мира подали для участия во Всемирном фестивале молодежи. Прием продолжается, сообщает РИА Новости со ссылкой на замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.

По его словам, основная цель мероприятия состоит в собрании молодежи на одной площадке, обсуждении проблем, поиске единомышленников, развитии и движении. Фестиваль пройдет в Сириусе с 1 по 7 марта 2024 года.

До этого в Москве стартовал третий сезон образовательного краеведческого проекта "Юный полярник". Торжественная церемония состоялась в Московском дворце пионеров. Как рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, проект был запущен в 2021 году, чтобы популяризировать среди молодежи темы освоения Арктики, а также повышения интереса к "арктическим" профессиям.

Ранее сообщалось, что студенты музыкальных столичных вузов в рамках проекта "Лучший из лучших" отправятся на практику в школы искусств.

На протяжении всего учебного года практиканты изучат все аспекты профессии: смогут проводить занятия, а также создавать свои образовательные проекты и готовить детей к фестивалям и концертам. Студенты обучат учеников игре на фортепиано, виолончели, струнных и духовых инструментах, хоровому пению, музыкальному фольклору.

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