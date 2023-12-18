Благотворительный фестиваль "Звезда Рождества" стартует в Москве с 19 декабря

Фото: vk.com/Фестиваль "Звезда Рождества"

С 19 декабря 2023 года по 16 января 2024 года в Москве пройдет благотворительный фестиваль "Звезда Рождества", организованный синодальным отделом Русской православной церкви. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Открытие фестиваля состоится 19 декабря в Соборной палате в Москве. Завершится мероприятие концертом Большого симфонического оркестра имени Чайковского под управлением Владимира Федосеева в зале "Зарядье" 16 января.

В рамках фестиваля также организуют экскурсии, встречи и разговоры о Рождестве, а также другие события. Вырученные с мероприятий средства направят на помощь подопечным службы помощи "Милосердие" и Московского штаба помощи беженцам.

"У нас есть возможность встретить Рождество Христово не только на богослужении, в кругу семьи, но и на замечательном благотворительном фестивале "Звезда Рождества", совершая добрые дела. Это очень важно. Мы в синодальном отделе по благотворительности горячо и активно поддерживаем фестиваль", – приводит РИА Новости слова пресс-секретаря отдела Василия Рулинского.

По его словам, проживающие в Северодонецке и Мариуполе люди особенно нуждаются в помощи. Они живут в домах, которые не приспособлены для этого. В связи с этим помощь им является важным делом.

До 8 января 2024 года москвичи и гости столицы могут посетить фестиваль "Путешествие в Рождество". Он включает 36 площадок, где можно приобрести сладости, изделия ручной работы, посуду и другие товары.



Фестиваль "Путешествие в Рождество" развернулся на 36 площадках