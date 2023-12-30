Столичная компания произвела свыше 130 зарядных станций для электромобилей

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Столичный производитель Engy в текущем году выпустил более 130 бытовых и коммерческих электрозарядных станций для транспорта, вывел на рынок пять моделей быстрых и четыре модели медленных станций. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Свыше 40 устройств уже установили в Москве, уточнил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его информации, компания начала продавать зарядные станции для электромобилей в июне 2023 года. Устройства изготовлены из отечественных компонентов и оснащены программным обеспечением собственной разработки. Три модели внесли в реестр промышленной продукции Минпромторга РФ и единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

Зарядками будут оборудованы АЗС, жилые комплексы, торговые центры, поделился генеральный директор компании Олег Синюхин. В следующем году планируется создать и ввести в эксплуатацию минимум 1,5 тысячи зарядных станций.

На сайте уточнили, что предприятие разрабатывает и производит устройства самообслуживания для различных отраслей с 2015 года. В этом году оно расширило географию деятельности при помощи участия в международных выставках. Так, было налажено сотрудничество со странами Средней Азии, первые поставки решений уже осуществлены.

Между тем столичная компания "Лассард" выпустила за 2023 год 60 единиц лазерного оборудования, это в три раза превышает производственные объемы прошлого года. По словам Овчинского, производственная площадка компании выросла в пять раз, это позволило на 200% увеличить количество выпускаемого оборудования и создать 140 рабочих мест.

До этого сообщалось, что московский производитель RFID-продукции начал поставлять свои изделия для чипирования животных в центр обучения собак-поводырей. Проект по чипированию собак-поводырей позволит быстрее находить животных в случае потери, упростит учет в кинологической системе и оптимизирует работу ветеринарных клиник.

Специалисты отметили рост обрабатывающей промышленности столицы