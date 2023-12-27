Столичный производитель лазерных систем втрое нарастил производство в 2023 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Столичная компания "Лассард" выпустила за 2023 год 60 единиц лазерного оборудования, это в три раза превышает производственные объемы прошлого года. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По словам Овчинского, производственная площадка компании выросла в пять раз, это позволило на 200% увеличить количество выпускаемого оборудования и создать 140 рабочих мест. Сейчас товарная линейка состоит из более чем 200 единиц изделий, ассортимент увеличился на четыре модели.

Площадь производства составляет примерно 4 тысячи квадратных метров, отмечается на портале мэра и правительства Москвы. Предприятие занимается разработкой и выпуском лазеров, лазерных систем, оптомеханических изделий и оптических столов. В этом году также начался выпуск портальной установки очистки, лазерного станка для обработки труб, пятиосевого станка лазерной резки керамики и лазерного гравера с ленточным транспортером.

Генеральный директор предприятия Олег Нефедов подчеркнул, что благодаря активной поддержке со стороны Москвы и высококвалифицированным сотрудникам в этом году получилось достичь "внушительных результатов".

"Синергия с правительством Москвы обеспечивает непрерывное развитие предприятия, что позволит в 2024-м нарастить производство и расширить ассортимент", – подвел он итог.

Ранее сообщалось, что московский производитель RFID-продукции начал поставлять свои изделия для чипирования животных в центр обучения собак-поводырей. Проект по чипированию собак-поводырей позволит быстрее находить животных в случае потери, упростит учет в кинологической системе и оптимизирует работу ветеринарных клиник.

Помимо этого, столичная компания нарастила объем выпуска листового чая на 19% благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда". Объем выпуска упаковок в месяц сейчас составляет 168 тысяч. На фасовку одной упаковки весом 80 граммов уходит 18 минут.

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