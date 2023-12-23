Московская компания начала поставку RFID-продукции в центр обучения собак-поводырей

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Московский производитель RFID-продукции начал поставлять свои изделия для чипирования животных в центр обучения собак-поводырей. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Сообщается, что проект по чипированию собак-поводырей позволит быстрее находить животных в случае потери, упростит учет в кинологической системе и оптимизирует работу ветеринарных клиник.

Новая технология позволит быстрее находить животных в случае утери, контролировать их самочувствие. Процедура чипирования практически безболезненна. С помощью специального шприца под кожу животного вводится маленький электронный чип с уникальным номером, который регистрируется в специальной базе.

Как отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, столичные производители активно поддерживают социальные проекты, а также сотрудничают с организациями, обеспечивающими благоприятные условия для жизни людей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

Первым, кто будет использовать продукцию компании, стал учебно-кинологический центр "Собаки-помощники". Это одна из двух организаций в стране, где бесплатно тренируют собак для помощи незрячим и слабовидящим людям, чтобы они могли вернуть себе самостоятельность, скорость и безопасность передвижения, стать менее зависимыми от посторонней помощи.

Ранее сообщалось, что 15 московских проектов стали победителями премии "Лучший промышленный дизайн России". На участие в конкурсе зарегистрировались более 500 компаний со всей России.