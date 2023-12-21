Продукция Московского НПЗ вошла в список "100 лучших товаров России"

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Дизельное топливо, авиационный керосин и дорожный битум Московского НПЗ вошли в список победителей и призеров федерального этапа Всероссийского конкурса программы "100 лучших товаров России", сообщает пресс-служба предприятия.

В XXVI Всероссийском конкурсе приняли участие 2 000 предприятий, представивших экспертам 3 000 товаров. Из них 1 220 предприятий с 2 009 товарами прошли в федеральный этап конкурса.

Участники оценивались по нескольким характеристикам, в числе которых качество, технологичность, показатели экологичности и энергоэффективности, безопасность производства. На итоговый рейтинг также повлияли отзывы потребителей.

Конкурс проводится ежегодно межрегиональной общественной организацией "Академия проблем качества". Компании-победители получают право наносить маркировку на собственную продукцию в течение года.

Полимерно-битумные материалы МНПЗ вошли в список товаров с наивысшим общим конкурсным баллом в номинации "Золотая сотня". Высокую оценку жюри получило авиационное топливо для снабжения московского авиаузла. Почетными дипломами отмечено зимнее и летнее дизельное топливо экологического класса "Евро-5".

"Регулярное признание высокого качества нашей продукции говорит об устойчивом процессе производства на самом высоком уровне и отлаженном контроле за всеми параметрами. Проекты, внедренные в ходе масштабной модернизации МНПЗ, позволяют применять самые эффективные решения для снабжения потребителей востребованными нефтепродуктами – моторным и авиационным топливом, дорожным битумом", – отметил заместитель генерального директора Московского НПЗ по производству Игорь Лохин.

Ранее сообщалось, что 15 московских проектов стали победителями премии "Лучший промышленный дизайн России". На участие в конкурсе зарегистрировались более 500 компаний со всей России. Жюри оценивало мебель и предметы интерьера, электрические устройства, транспортные средства, объекты городского дизайна, бытовую химию и многое другое в номинациях "Дизайн-продукт" и "Дизайн-прототип".

Премия "Лучший промышленный дизайн России" появилась летом 2023 года. Ее создало правительство Москвы при поддержке Минпромторга и Минкультуры РФ.