Мэр Москвы сообщил о полной готовности служб городского хозяйства к Новому году

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Все службы городского хозяйства переведены на круглосуточное дежурство к новогодним праздникам. Об этом сообщает мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Как отметил мэр Москвы, для своевременной уборки снега уже подготовлено необходимое количество специализированной техники. Аварийные бригады оснащены для оперативного устранения нештатных ситуаций. Для ликвидации возможных инцидентов может быть задействована 1781 аварийно-восстановительная бригада.

Помимо этого, для работы в нештатных ситуациях подготовлены 1433 единицы специализированной техники, 1385 аварийных источников электроснабжения (дизель-генераторные установки) и четыре мобильные котельные.



Также, по словам Собянина, для очистки 12,1 тысячи скатных кровель сформировано 2,7 тысячи бригад. Для уборки территорий проведения массовых мероприятий и объектов дорожного хозяйства будет задействовано более восьми тысяч рабочих.

Для ликвидации последствий возможных ЧС в состоянии готовности находятся 384 единицы пожарно-спасательной и специализированной техники, 1351 человек личного состава и семь вертолетов.

На водных объектах города дежурят 75 спасателей. В их распоряжении 25 судов на воздушной подушке.

Собянин также подчеркнул, что на ТЭЦ были сформированы запасы топлива, Москва обеспечена ресурсами с необходимым резервом мощности.



Ранее мэр Москвы сообщал, что городской транспорт столицы будет бесплатным всю новогоднюю ночь. Мэр уточнил, что за проезд не понадобится платить с 20:00 31 декабря по 06:00 1 января. Метро, МЦК, 158 наиболее востребованных и ночных маршрутов наземного транспорта доставят москвичей и гостей города к месту празднования или домой.