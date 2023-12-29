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29 декабря, 22:30

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Москвичам рассказали, как идет благоустройство парка "Яуза"

Москвичам рассказали, как идет благоустройство парка "Яуза"

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Один из самых крупных столичных проектов – парк "Яуза" – после завершения благоустройства станет самым протяженным в Европе. Его длина составит 20 километров. Парк тянется вдоль реки Яузы в Москве до подмосковных Мытищ.

Одним из благоустроенных участков парка стал Ростокинский акведук. Здесь создан современный спортивный и игровой кластер. Появилась и прогулочная зона. Вдоль обновленных экотроп были установлены фонари и лавочки.

О том, как идет благоустройства парка, – в эфире телеканала "Москва 24".

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