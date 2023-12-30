Москвичам рассказали, куда пойти в предновогодние выходные

В предновогодние выходные москвичей ждет насыщенная праздничная программа. В галерее Союза художников идет выставка "Театр Сергея Алимова". Она посвящена 85-летию со дня рождения мастера. В экспозиции показывают кукол и эскизы декораций, которые Алимов 20 лет создавал в театре Образцова.

Еще вечером 30 декабря в Государственном кремлевском дворце москвичи могут послушать хор Турецкого. В новогоднем концерте арт-группы прозвучат лучшие песни из мировой коллекции новогодних и рождественских хитов в авторских аранжировках.

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