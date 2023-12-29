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29 декабря, 09:30

Транспорт

Дептранс рекомендовал столичным водителям 29 декабря не садиться за руль с 16:00 до 19:00

Дептранс рекомендовал столичным водителям 29 декабря не садиться за руль с 16:00 до 19:00

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В Дептрансе советуют столичным водителям в пятницу, 29 декабря, не садиться за руль с 16:00 до 19:00. В это время движение в Москве может быть особенно плотным. Из-за снегопада видимость на дорогах снизится.

По прогнозам ЦОДД, вечерний трафик будет 7–8 баллов. По-прежнему идут строительные работы на Волгоградском проспекте, а также на 14-м и 32-м километрах МКАД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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