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30 декабря, 13:46

Транспорт

Склады забытых вещей в московском транспорте будут работать все новогодние праздники

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

В новогодние праздники склады забытых вещей продолжат работу. Забрать потерянные вещи можно с 8 утра до 20:00. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Сообщается, что  в 2023 году пассажиры забыли в метро более 35 тысяч вещей. Для удобства горожан склады потерянных будут работать в новогодние праздники.

Склады находятся на станциях метро "Деловой центр" Большой кольцевой линии, на "Черкизовской" и "Котельниках" Таганско-Краснопресненской линии.

Туда попадают вещи, найденные в метро, наземном городском транспорте, в том числе трамваях, а также на Московских центральных диаметрах (МЦД) и Московском центральном кольце (МЦК).

В случае потери своих вещей в общественном транспорте, нужно обратиться в контакт-центр "Московский транспорт" по короткому номеру 3210, либо создать обращение о потере вещей в приложении "Метро Москвы".

Сотрудники метро попросят показать документы или фотографии, рассказать, в какой день, где и во сколько была оставлена вещь. Для того чтобы забрать вещь со склада, с собой необходимо иметь паспорт.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что в новогоднюю ночь общественным транспортом Москвы смогут воспользоваться порядка 2 миллионов человек.

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