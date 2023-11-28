МГД: привлечение инвесторов к строительству поликлиник улучшит медобеспечение ТиНАО

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Привлечение инвесторов к строительству поликлиник позволит улучшить медицинское обслуживание жителей ТиНАО в короткие сроки, заявил депутат Мосгордумы Александр Козлов в беседе с Агентством "Москва".

"В новых ЖК с помощью инвесторов будут построены пять новых поликлиник", – отметил он.

По его словам, строительство нового жилья для москвичей не может идти в отрыве от социальной инфраструктуры. Поскольку в поселениях возводятся тысячи квартир, то для граждан нужны и социальные объекты, включая детские сады, школы и поликлиники, подчеркнул он.

"В Сосенском запланированы два объекта – поликлиника для взрослых в ЖК "Бунинские луга", детско-взрослая поликлиника – в ЖК "Испанские кварталы". Еще две поликлиники инвесторы возведут в ЖК "Переделкино Ближнее" и в ЖК "Первый Московский город-парк", – рассказал депутат.

Пятое медицинское учреждение в поселении Рязановском также появится благодаря частному инвестору, но уже в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, уточнил он.

Депутат уверен, что разнообразные механизмы позволяют интенсифицировать работу и быстрее запускать проекты для жителей столицы.

"Доступное и качественное медобслуживание рядом с домом – это норма жизни, часть высокого московского стандарта качества жизни. Обеспечить этот стандарт – это работа и города, и инвестора", – подчеркнул Козлов.

Застройщикам также выгодны такие проекты, ведь им становятся доступны различные преференции при покупке земельных участков. Это процесс взаимовыгоден и для города, и всей отрасли, заключил он.

Ранее подробнее про строительство новых поликлиник при помощи инвесторов в ТиНАО рассказывал Сергей Собянин. По его словам, медучреждения возведут к 2027 году. Всего с 2012 года в новых округах возвели и сдали в эксплуатацию 24 медучреждения, включая 16 поликлиник, сказал градоначальник.

С января 2023 года в Москве ввели в эксплуатацию 16 медучреждений общей площадью 159,2 тысячи квадратных метров. По словам главы Стройкомплекса Андрея Бочкарева, объемы ввода медучреждений в Москве выросли в два раза по сравнению с таким же периодом 2022 года.

Пять новых поликлиник заработают в ТиНАО к 2027 году