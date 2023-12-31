До 13 градусов мороза спрогнозировали в Москве в новогоднюю ночь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Температура в столице может опуститься до минус 13 градусов в ночь на 1 января, предупредил ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец. По прогнозам синоптика, в городе ожидается небольшой снег.

"В новогоднюю ночь сохранится влияние тыловой части циклона, будет облачно, местами возможен небольшой снег. Минимальная температура в столице – минус 11–13 градусов, в Подмосковье от 10 до 15 градусов мороза", – приводит РИА Новости его слова.

Тишковец обратил внимание, что температурный фон в Москве и области в праздничную ночь будет соответствовать климатической норме января. Также ожидается северо-западный ветер, который будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду, добавил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что предстоящая новогодняя ночь в Москве может войти в тройку самых холодных в этом столетии. По его словам, в 2003 году температура воздуха составляла минус 15,4 градуса, в 2016-м – минус 11,6 градуса. Он уточнил, что с 1 по 5 января температура будет ниже нормы на 7–10 градусов.

Также синоптик спрогнозировал рождественские морозы 7 января. Температура опустится до минус 14–19 градусов.



Похолодание начнется в столице к вечеру 31 декабря