Москвичей ожидают рождественские морозы 7 января

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Рождественские морозы придут в столицу 7 января, днем столбики термометров покажут до минус 15 градусов. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По предварительным прогнозам, 5 января в Москве днем будет от минус 12 до минус 17 градусов, ночью – минус 16–21 градус, небольшой снег. Между тем 6 и 7 января синоптики ожидают от минус 14 до минус 19 градусов ночью и минус 10–15 градусов – днем.

"Очень холодная погода, настоящие рождественские морозы", – отметил Вильфанд.

Кроме того, он напомнил о резком понижении температуры в столице в ночь с 31 декабря на 1 января. Температура воздуха опустится от минус 10 до минус 15 градусов, будет сильная гололедица.

Синоптик уточнил, что подобное понижение является очень резким, подмерзнет вся талая вода, так как 30 декабря прогнозируется дождь и 2–4 градуса тепла. С 1 по 5 января в городе прогнозируется аномально холодная погода – до 25 градусов мороза, заключил Вильфанд.

Ранее синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин рассказал, что в Москве в ночь с 31 декабря на 1 января ожидается небольшой снег, менее 0,5 миллиметра.

До этого Вильфанд сообщил, что предстоящая новогодняя ночь в Москве войдет в тройку самых холодных в этом столетии. По его словам, в 2003 году температура воздуха составляла минус 15,4 градуса, в 2016-м – минус 11,6 градуса.

Синоптики пообещали мороз до -10 градусов в новогоднюю ночь в Москве



