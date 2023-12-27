Россиян предупредили об аномальных холодах в конце года в 11 регионах страны

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Аномальные холода ожидаются в 11 российских регионах в конце года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Он уточнил, что аномально низкие температуры прогнозируются в Северо-Западном федеральном округе и на Дальнем Востоке.

По данным синоптика, в республике Коми, Архангельской и Вологодской областях столбики термометров могут опуститься до минус 25 градусов. В Мурманской области ожидаются морозы до 18–24 градусов, что на 7–10 градусов ниже нормы.

Между тем в Якутии с 27 по 31 декабря синоптики прогнозируют морозы до минус 51 градуса, на Чукотке – до минус 48 градусов, в Магаданской области – до минус 47 градусов, в Хабаровском крае – до минус 44 градусов, в Амурской области – до минус 41 градуса. Жителей Камчатки предупредили, что температура опустится до 36 градусов мороза, на Сахалине будет до минус 27 градусов.

Синоптик назвал подобную погоду "необычно холодной и опасной". Он добавил, что 1 января в этих регионах также ожидаются низкие температуры.

При этом в Москве ожидается оттепель с 30 декабря по 1 января. Столбики термометров покажут от минус 2 до 2 градусов. Прогнозируются небольшие осадки.

Кроме того, в среду, 27 декабря, в Москве и Подмосковье прогнозируется облачная погода и небольшой снег. На дорогах возможна гололедица. Днем температура в столице будет колебаться в пределах от 0 до минус 2 градусов, а в области – от 0 до минус 5 градусов.

"Атмосфера": 1 градус мороза ожидается в Москве 27 декабря