Москвичам рассказали о погоде 27 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В среду, 27 декабря, в Москве и Подмосковье прогнозируется облачная погода и небольшой снег. На дорогах возможна гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура в столице будет колебаться в пределах от 0 до минус 2 градусов, а в области – от 0 до минус 5 градусов.

Скорость юго-западного с переходом на северо-западный ветра составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 736 миллиметров ртутного столба.

Ранее стало известно, что во вторник, 26 декабря, в Москве зафиксировали суточный рекорд по низкому атмосферному давлению. К 05:00 на базовой метеостанции столицы ВДНХ оно опустилось до 724,4 миллиметра ртутного столба.

В новогодние выходные с 30 декабря по 1 января в столице ожидается оттепель. Такой прогноз руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал уверенным. Температура воздуха в столице днем и ночью не опустится ниже двух градусов мороза.



"Атмосфера": 1 градус мороза ожидается в Москве 27 декабря