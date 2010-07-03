В Генпрокуратуре рассказали о новых фальшивых купюрах

15:50
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В России появился новый вид мошенничества с купюрами через банкоматы. Об этом сообщила представитель Генпрокуратуры Елена Малык в программе ведомства "Эфир".
По ее словам, мошенники наклеивают на поддельные купюры специальные ленты. Банкомат такую купюру принимает за настоящую, и сумма зачисляется на счет. Поддельные деньги аферисты зачисляют на свои счета, а в другом банкомате снимают эту сумму настоящими деньгами.
Раскрыть такое преступление можно только после того, как наличные деньги в устройстве заканчиваются и начинается пересчет, пояснила Малык.
Также она рассказала, что за первые шесть месяцев 2019 года ущерб от преступлений в банковской сфере превысил показатели 2018 года и составил более 154 миллиардов рублей.
Ранее сообщалось, что в Сети набирает обороты еще один вид мошенничества. Интернет-пользователям предлагается поучаствовать в "беспроигрышной лотерее" или опросе с гарантированным вознаграждением. Чтобы принять участие, необходимо заплатить комиссию и ввести данные банковской карты.
Эксперты рекомендуют при подозрительном звонке сразу положить трубку, найти актуальный номер горячей линии кредитной организации, а затем самостоятельно позвонить и уточнить, все ли в порядке с картой. Перезванивать на подозрительный номер ни в коем случае не следует.
Информацию о потенциальных жертвах злоумышленники могут получать, к примеру, из соцсетей или с фишинговых сайтов, ворующих персональные данные. Не исключены и утечки из самих банков, хотя такие случаи относительно редки.
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