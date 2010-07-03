В Екатеринбурге задержали сообщившего о минировании самолета

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Личность злоумышленника, сообщившего о якобы минировании самолета в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Свердловской области.

"Благодаря слаженной работе аэропорта Кольцово и специальных служб менее часа потребовалось для того, чтобы установить личность и задержать лжеминера, который оказался гражданином России 1982 года рождения", – заявили в ведомстве.

В пресс-службе УФСБ по Свердловской области подчеркнули, что телефонному хулигану грозит уголовная ответственность и крупный штраф.

Ранее сегодня появилась информация о минировании самолета авиакомпании "ЮТэйр", который готовился к вылету по маршруту Екатеринбург – Сургут в аэропорту Кольцово. На номер 112 поступил анонимный звонок, после чего к воздушному судну прибыли экстренные службы.

Для проверки потребовалось высадить из самолета всех пассажиров. На момент звонка на борту их было 60 человек. Аэропорт при этом было решено не эвакуировать.

Сообщалось, что звонившим, потенциально, мог быть кто-то из опоздавших на рейс пассажиров.