Самолет Сочи – Москва не вылетел из аэропорта отправления по расписанию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вылет самолета из Сочи в Москву был задержан. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на официального представителя компании "Аэрофлот".

"Вылет рейса задержан до 00:30 4 ноября. Прибывает 4 ноября в 03:05 минут по местному времени", – рассказали в компании.

Отмечается, что самолет был задержан по техническим причинам. На месте оперативную работу провел инженер компании.

По имеющимся данным, самолет Сочи – Москва должен был вылететь из аэропорта отправления в 22:40 воскресенья.

Ранее в столичных аэропортах сообщили об отменах и задержках вылетов. Изменения коснулись 14 самолетов.