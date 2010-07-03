Женщины устроили драку в самолете Москва – Минеральные Воды

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Двух участниц конфликта на борту самолета Москва – Минеральные Воды привлекли к административной ответственности.

Во время полета между пассажирками возник конфликт, в ходе которого одна женщина нанесла другой удар в область головы.

При этом обе участницы инцидента использовали нецензурную лексику, а на замечания членов экипажа не реагировали, сообщает МВД.

Правонарушительниц доставили в отделение полиции. В отношении них были составлены административные протоколы.

24 сентября мужчина устроил дебош на борту самолета Самара – Москва. В частности, он угрожал бортпроводникам расправой.