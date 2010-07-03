Вооруженные злоумышленники похитили 20 сноубордов в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вооруженные злоумышленники похитили 20 сноубордов в Москве. Об этом сообщается на сайте Главного управления МВД России по городу.

Инцидент произошел в магазине спортивных товаров в центре города. Как уточняется, в полицию обратился 34-летний житель столицы. По его словам, в магазине между ним, поставщиком сноубордов, и хозяином торговой площади произошел конфликт, который продолжился за пределами помещения.

В результате злоумышленник выстрелил в воздух из предмета, похожего на пистолет, после чего с сообщником похитил 20 сноубордов у поставщика на 120 тысяч рублей. Злоумышленники также вынудили потерпевшего написать расписку о том, что он должен им денежные средства, а после скрылись с места ЧП.

Позднее подозреваемые были задержаны в Малом Дровяном переулке. Задержанными оказались 33-летний житель столицы и 34-летний житель Подмосковья. Как стало известно позже, задержанный владелец магазина ранее заказывал у потерпевшего партию сноубордов. Однако, по его словам, товар был ненадлежащего качества, поэтому тот решил таким путем компенсировать свои убытки.

Во время обыска у подозреваемых изъяли похищенные сноуборды и предмет, похожий на травматический пистолет. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Подозреваемых заключили под стражу.

Ранее неизвестный украл из квартиры в Зеленограде ювелирные украшения и деньги на сумму больше 1 миллиона рублей. Это произошло 4 ноября. Злоумышленник, подобрав ключи к замку входной двери, проник в квартиру.

