Мужчина пригрозил охраннику ножом и забрал из магазина две бутылки коньяка

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные полицейские разыскивают мужчину, который совершил разбойное нападение на супермаркет в центре Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел накануне. В магазин на улице Нижней Красносельской вошел мужчина в черной куртке и зимней шапке. Он показал охраннику закрепленный на поясе чехол с ножом, затем прошел в торговый зал, взял две бутылки коньяка и скрылся.

В настоящее время полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее сотрудники московской полиции задержали мужчину, подозреваемого в краже кошелька у посетителя кафе на Арбате в центре Москвы. В полицию обратился 25-летний мужчина, который рассказал, что из его сумки, висевшей на стуле, неизвестный украл кошелек с банковскими картами. С одной из них были списаны деньги.

Оперативники смогли быстро найти и задержать подозреваемого. Им оказался 20-летний житель столицы. Задержанный признался, что банковскую карту ему передал сообщник, который похитил ее в кафе.

