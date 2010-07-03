Неизвестные в масках совершили налет на магазин в Видном

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В подмосковном городе Видное трое неизвестных совершили разбойное нападение на магазин, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В Видном по адресу: проспект Ленинского Комсомола д. 9, корп. 1, трое в масках и с оружием ограбили магазин "Лагуна", – сказал собеседник агентства.

Как уточняется, злоумышленники украли крупную сумму денег.

Собеседник агентства подчеркнул, что на месте происшествия находится полиция. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии задержали в столице двух мужчин с пистолетами. На них были женские парики и медицинские маски. Подозрительных мужчин правоохранители увидели на улице Симоновский Вал. По результатам экспертизы установлено, что изъятые предметы являются травматическим оружием и сигнальным пистолетом, переделанным под стрельбу боевыми патронами.

