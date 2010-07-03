В Бразилии наркоторговец переоделся дочерью в попытке сбежать из тюрьмы

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Главарь банды наркоторговцев, отбывающий многолетний срок в тюрьме Рио-де-Жанейро, попытался бежать, переодевшись в свою дочь, сообщает портал Globo.

42-летнего Клаувино да Силву приговорили к 73 годам тюремного заключения. В минувшую субботу, 3 августа, он принимал посетителей, среди которых была его 19-летняя дочь. Да Силва надел на себя парик, латексную маску и женскую кофточку, украшенную рисунками розовых пончиков, и попытался выйти из тюрьмы "Жерисино". Его дочь в этот момент оставалась в блоке.

Охрана перехватила преступника на выходе, заметив подозрительные признаки в его поведении. Ведется расследование попытки побега. Предполагается, что необходимые вещи в тюрьму пронесла беременная подруга да Силвы, которую охранники не обыскивали.

14 апреля из изолятора временного содержания Барун-Хемчикского района сбежали девять заключенных. Они ударили полицейского ножом, когда их вывели за вещами в каптерку.

На свободе оказались четверо осужденных за разбой, грабеж и причинение тяжких телесных повреждений, которые ожидали этапирования к местам лишения свободы, а также пятеро обвиняемых в убийстве. Позже их всех задержали.

