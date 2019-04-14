Девять заключенных сбежали из ИВС в Туве

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Туве девять человек сбежали из изолятора временного содержания из отдела полиции. Ведется розыск злоумышленников, в том числе и в соседних регионах, сообщается на сайте ГУ МВД по республике.

Уточняется, что побег совершен из отдела МВД России "Барун-Хемчикский". При инциденте пострадал дежурный сотрудник. В полиции проводится служебная проверка.

Предварительно установлено, что злоумышленников вывели за вещами в каптерку. В этот момент двое напали на дежурного и выпустили остальных. О состоянии пострадавшего полицейского не сообщается.