Задержаны все сбежавшие из изолятора в Туве

Фото: телеграм-канал "Криминал"

Полиция задержала последнего из 9 арестантов, которые сбежали в середине апреля из тувинского изолятора. Об этом сообщило МВД России.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции МВД по Республике Тыва задержали мужчину 1987 года рождения, ранее осужденного по части 4 статьи 162 УК РФ ("Разбой") и совершившего побег из изолятора временного содержания Межмуниципального отдела МВД России "Барун-Хемчикский", – сказала официальный представитель министерства Ирина Волк.

Она уточнила, что мужчину обнаружили в селе Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района и доставили в полицию.

14 апреля из изолятора временного содержания Барун-Хемчикского района сбежали 9 заключенных. Они предварительно ударили полицейского ножом, когда их вывели за вещами в каптерку.

На свободе оказались четверо осужденных за разбой, грабеж и причинение тяжких телесных повреждений, которые ожидали этапирования к местам лишения свободы, а также пятеро обвиняемых в убийстве.