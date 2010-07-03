Полицейские задержали в Туве восьмого сбежавшего арестанта

Полицейские задержали восьмого участника побега из изолятора временного содержания (ИВС) в Туве, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.
"24 апреля в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции МВД по Республике Тыве задержали еще одного мужчину 1979 года рождения, совершившего побег из изолятора временного содержания", – приводятся в сообщении слова официального представителя МВД Ирины Волк.
Таким образом, из девяти человек восемь задержаны. Работа по установлению местонахождения еще одного продолжается.
14 апреля из изолятора временного содержания Барун-Хемчикского района сбежали девять заключенных, ударив полицейского ножом. Предварительно установлено, что их вывели за вещами в каптерку.
На свободе оказались четверо осужденных за разбой, грабеж и причинение тяжких телесных повреждений, которые ожидали этапирования к местам лишения свободы. Помимо этого, сбежали пятеро подозреваемых (их обвиняют в убийстве).
Сотрудники полиции ранее задержали семерых арестантов. Возбуждены уголовные дела по статьям о посягательстве на жизнь правоохранителя и о побеге из места лишения свободы. Уточнялось, что пострадавший полицейский был госпитализирован.
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