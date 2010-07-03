Полицейские задержали в Туве еще одного сбежавшего арестанта

Фото: телеграм-канал "Криминал"

Полицейские задержали еще одного мужчину, сбежавшего из изолятора временного содержания в Туве, сообщает ТАСС.

Беглеца 1985 года рождения обнаружили в селе Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района. Его задержали во дворе одного из домов по улице Чургуй-оола и доставили в полицию.

Таким образом, из девяти человек задержаны семеро. Работа по установлению местонахождения еще двоих продолжается.

В воскресенье, 14 апреля, из изолятора временного содержания Барун-Хемчикского района сбежали девять заключенных, ударив полицейского ножом. Предварительно установлено, что их вывели за вещами в каптерку.

На свободе оказались четверо осужденных за разбой, грабеж и причинение тяжких телесных повреждений, которые ожидали этапирования к местам лишения свободы. Помимо этого, сбежали пятеро подозреваемых (их обвиняют в убийстве).

Ранее полицейские задержали шестерых арестантов. Возбуждены уголовные дела по статьям о посягательстве на жизнь правоохранителя и о побеге из места лишения свободы. Уточнялось, что пострадавший полицейский был госпитализирован. Его жизни ничто не угрожает.