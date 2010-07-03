Полицейские задержали в Туве еще одного сбежавшего арестанта

Полицейские задержали еще одного мужчину, сбежавшего из изолятора временного содержания в Туве, сообщает ТАСС.
Беглеца 1985 года рождения обнаружили в селе Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района. Его задержали во дворе одного из домов по улице Чургуй-оола и доставили в полицию.
Таким образом, из девяти человек задержаны семеро. Работа по установлению местонахождения еще двоих продолжается.
В воскресенье, 14 апреля, из изолятора временного содержания Барун-Хемчикского района сбежали девять заключенных, ударив полицейского ножом. Предварительно установлено, что их вывели за вещами в каптерку.
На свободе оказались четверо осужденных за разбой, грабеж и причинение тяжких телесных повреждений, которые ожидали этапирования к местам лишения свободы. Помимо этого, сбежали пятеро подозреваемых (их обвиняют в убийстве).
Ранее полицейские задержали шестерых арестантов. Возбуждены уголовные дела по статьям о посягательстве на жизнь правоохранителя и о побеге из места лишения свободы. Уточнялось, что пострадавший полицейский был госпитализирован. Его жизни ничто не угрожает.
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