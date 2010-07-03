Задержаны шесть сбежавших в Туве арестантов

Фото: СК РФ

Задержаны шестеро из девяти арестантов, которые сбежали из изолятора в Туве. Об этом сообщает пресс-служба МВД России и официальный представитель ведомства Ирина Волк.

"Сотрудники уголовного розыска МВД по Республики Тыва <...> задержали еще двоих мужчин, совершивших 14 апреля побег из изолятора временного содержания межмуниципального отдела МВД России "Барун-Хемчикский" <...> Таким образом, общее число задержанных в настоящее время составляет шесть человек", – сказала она.

Один из мужчин, 1987 года рождения, был схвачен недалеко от населенного пункта Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района. Второй, 1989 года рождения, – в городе Ак-Довурак.

В официальном аккаунте Следственного комитета на YouTube опубликовано видео допроса беглых арестантов, которых удалось задержать к этому моменту.



Утром 15 апреля сообщалось, что полиция и Росгвардия задержали четверых арестантов.

В воскресенье, 14 апреля, из изолятора временного содержания Барун-Хемчикского района сбежали девять заключенных, ударив полицейского ножом. Предварительно установлено, что их вывели за вещами в каптерку.

На свободе оказались четверо осужденных за разбой, грабеж и причинение тяжких телесных повреждений, которые ожидали этапирования к местам лишения свободы. Помимо этого, сбежали пятеро подозреваемых (их обвиняют в убийстве). Возбуждены уголовные дела по статьям о посягательстве на жизнь правоохранителя и о побеге из места лишения свободы. Уточнялось, что пострадавший полицейский был госпитализирован. Его жизни ничто не угрожает.