В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник

Фото: телеграм-канал "Криминал"

Областное управление ФСИН сообщило о побеге опасного преступника в городе Армавире Краснодарского края, передает РИА Новости.

Сбежавшим оказался 39-летний уроженец села Устье Сунтарского района Якутии Антон Санников. Он обвиняется в тяжком преступлении.

Отмечается, что сбежать Санникову удалось поздно вечером на обменном пункте железнодорожной станции Армавир-2 во время передачи от одного караула другому. На место ЧП выехал начальник краевого управления ФСИН. Был создан оперативный штаб, начата спецоперация по поимке преступника.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту разбойного нападения на мужчину в столичном районе Люблино на юго-востоке Москвы. В полицию обратился неработающий гражданин 1976 года рождения, который заявил, что двое неизвестных напали на него с электрошокером, а также нанесли черепно-мозговую травму. После избиения злоумышленники украли у пострадавшего сумку, в которой лежало более 100 тысяч долларов.