Москвичка перевела 300 тысяч рублей угрожавшему похитить ее дочь незнакомцу

Жительница Москвы перевела 300 тысяч рублей угрожавшему похитить ее дочь незнакомцу. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.
В ведомстве рассказали, что 24 июля женщина обратилась в ОВД "Пресненский". Она рассказала, что получила звонок от неизвестного мужчины, который в грубой форме заявил, что та должна перевести ему 300 тысяч рублей, иначе она больше никогда не увидит свою дочь. После этого женщина оперативно перевела звонившему указанную сумму.
По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что московский пенсионер, желавший получить юридическую консультацию, перевел мошенникам более семи миллионов рублей. Представившись работниками фирмы, злоумышленники вынудили пожилого человека перевести деньги, прежде чем проконсультировать. Полиция задержала двух мужчин и женщину в офисе на Беговой улице.
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