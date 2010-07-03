Москвичка перевела 5 тыс рублей неизвестному за якобы найденного кота

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве женщина перевела неизвестному гражданину пять тысяч рублей за якобы найденного кота. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Отмечается, что 29 апреля москвичка обратилась в полицию с просьбой найти преступника, который обокрал ее на пять тысяч рублей. Женщина рассказала, что 28 апреля она обнаружила пропажу кота, после чего на следующий день она расклеила по городу объявления, где говорилось о выплате нашедшему вознаграждения в размере 10 тысяч рублей.

Спустя некоторое время женщине поступил звонок от неизвестного человека, который якобы нашел кота и хочет вернуть его хозяйке, но перед возвращением он попросил у женщины предоплату в виде пяти тысяч рублей.

Женщина незамедлительно отправила деньги на номер телефона неизвестного, однако после получения нужной суммы неизвестный снова перезвонил потерпевшей и рассказал, что на самом деле никого не находил.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве. Сейчас устанавливается личность преступника.

