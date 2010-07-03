Москвич нашел в детской коляске пистолет в кобуре

На Калужской площади 33-летний житель столицы обнаружил в детской коляске в подъезде дома пистолет в черной кобуре, передает Агентство "Москва".
Уточняется, что инцидент произошел вечером 8 сентября, когда работающий художником-аниматором мужчина возвращался домой с ребенком после прогулки. Полицейские изъяли находку и направили ее на исследование. В настоящий момент ведется проверка.
Ранее полиция возбудила административное дело о мелком хулиганстве после задержания жителя Красногорска 1974 года рождения, который стрелял с балкона на бульваре Космонавтов. Пострадавших в результате стрельбы нет. Полицейские осмотрели квартиру задержанного. Они нашли и изъяли предметы, визуально схожие с охолощенным пистолетом ТТ и охолощеннным пистолетом-пулеметом, а также магазины и патроны к ним.
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