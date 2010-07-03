Полиция оштрафовала стрелявшего с балкона жителя Красногорска

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Полиция возбудила административное дело после задержания жителя Красногорска, который стрелял с балкона, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

"В отношении правонарушителя составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП "Мелкое хулиганство", на мужчину наложен штраф в размере 500 рублей", – рассказали в ведомстве.

В полицию поступили сообщения от местных жителей о том, что около дома на бульваре Космонавтов были слышны хлопки, похожие на выстрелы.

Полиция задержала местного жителя 1974 года рождения. Выяснилось, что он был на общем балконе и произвел несколько выстрелов из неустановленного предмета.

Никто не пострадал.

Полицейские осмотрели квартиру задержанного. Они нашли и изъяли предметы, визуально схожие с охолощенным пистолетом ТТ и охолощеннным пистолетом-пулеметом, а также магазины и патроны к ним. Все это было направлено на исследование.

Утром 3 сентября произошел дорожный конфликт между двумя водителями на 8-м километре МКАД. Инцидент произошел около 07:00. Злоумышленник выстрелил, после чего сел за руль и скрылся с места происшествия.

