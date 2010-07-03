Столичные полицейские задержали подозреваемого в краже у посетителя кафе

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сотрудники московской полиции задержали мужчину, подозреваемого в краже кошелька у посетителя кафе на Арбате в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД России.

В полицию обратился 25-летний мужчина, который рассказал, что из его сумки, висевшей на стуле, неизвестный украл кошелек с банковскими картами. С одной из них были списаны деньги.

Оперативники смогли быстро найти и задержать подозреваемого. Им оказался 20-летний житель столицы. Задержанный признался, что банковскую карту ему передал сообщник, который похитил ее в кафе.

В настоящее время в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Задержанного заключили под стражу. Сейчас сотрудники полиции устанавливают соучастника кражи.

Ранее полицейские в Москве задержали мужчину, который подозревается в краже из цветочного магазина. В беседе с полицейскими мужчина признался, что поссорился со своей девушкой и решил загладить вину. Похищенными цветами и игрушками он украсил подъезд возлюбленной.

