Злоумышленник похитил игрушки и детский горшок в столичных Хамовниках

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Столичная полиция возбудила уголовное дело по факту кражи игрушек и детского горшка из автомобиля в районе Хамовники. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу столичного главка МВД.

25 октября нынешнего года в полицию с соответствующим заявлением о краже обратилась женщина 1987 года рождения.

"Заявительница рассказала, что на улице Большая Пироговская неизвестный разбил стекло в автомобиле Volkswagen Tiguan и похитили из салона принадлежащий женщине рюкзак, в котором находились детский горшок и игрушки", – проинформировали в пресс-службе.

Отмечается, что общая сумма ущерба оценивается специалистами в 3 тысячи рублей.

По факту инцидента правоохранители начали проверку. 24 ноября, в воскресенье, было возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Сейчас полицейским предстоит выяснить личность подозреваемого. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее полиция задержала угонщика на МКАД. Для поимки злоумышленника сотрудникам органов пришлось применить табельное оружие.