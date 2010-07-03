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Москва 24

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Происшествия

09:45

Неизвестный ограбил квартиру в Москве с помощью веревочной лестницы

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице квартиру пожилой женщины обокрали более чем на один миллион рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Как уточняется, вечером 20 ноября москвичка 1945 года рождения сообщила в полицию о краже денег из квартиры. Она рассказала, что неизвестный проник в ее квартиру на восьмом этаже на Ломоносовском проспекте.

По данным следствия, злоумышленник проник в квартиру пенсионерки с помощью веревочной лестницы, спускаясь с чердака. Он забрался на балкон, взломал сейф и похитил денежные средства и ювелирные украшения на сумму более миллиона рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В настоящий момент проводятся мероприятия по установке личности преступника.

Ранее сиделка украла с банковской карты пенсионерки 200 тысяч рублей. Как отмечалось, женщина воспользовалось моментом, когда пенсионерка находилась на лечении в больнице. В это время она нашла пин-код от банковской карты пострадавшей и перечислила себе денежные средства.

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