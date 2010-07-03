Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

08:59

Няня обокрала квартиру работодателей в Москве на 7,4 млн рублей

происшествия

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Женщина подозревается в краже 7,4 миллионов рублей из квартиры на западе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел в ночь на 5 ноября по адресу: Мичуринский проспект, дом № 16. Женщина 1978 года рождения обманным путем проникла в квартиру, где похитила девять пар наручных часов и ювелирные украшения. Общая сумма материального ущерба составила более 7,4 миллионов рублей.

Женщина была оперативно задержана. Известно, что в семье потерпевших задержанная работала няней. В отношении нее возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Фигурантка находится под подпиской о невыезде.

Ранее квартиру директора коммерческой организации в Богородском районе столицы обокрали почти на 23 миллиона рублей. Инцидент произошел по адресу: Бульвар Маршала Рокоссовского, дом № 6-1а. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика