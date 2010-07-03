Няня обокрала квартиру работодателей в Москве на 7,4 млн рублей

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Женщина подозревается в краже 7,4 миллионов рублей из квартиры на западе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел в ночь на 5 ноября по адресу: Мичуринский проспект, дом № 16. Женщина 1978 года рождения обманным путем проникла в квартиру, где похитила девять пар наручных часов и ювелирные украшения. Общая сумма материального ущерба составила более 7,4 миллионов рублей.

Женщина была оперативно задержана. Известно, что в семье потерпевших задержанная работала няней. В отношении нее возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Фигурантка находится под подпиской о невыезде.

Ранее квартиру директора коммерческой организации в Богородском районе столицы обокрали почти на 23 миллиона рублей. Инцидент произошел по адресу: Бульвар Маршала Рокоссовского, дом № 6-1а. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

