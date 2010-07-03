Неизвестный украл более 22 млн рублей из квартиры на востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Квартиру директора коммерческой организации в Богородском районе столицы обокрали почти на 23 миллиона рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.

Инцидент произошел 2 ноября по адресу: Бульвар Маршала Рокоссовского, дом № 6-1а. Как уточняется, прибывшие на место ЧП сотрудники полиции установили, что в период с 03:45 до 04:30 неизвестный украл из сейфа 22 миллиона 500 тысяч рублей и скрылся с места преступления.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее злоумышленник украл у москвички сумку с 1,3 миллиона рублей. Как было установлено позднее, приезжий 29-летний мужчина подбежал к женщине на Ясеневой улице и вырвал из рук сумку. Помимо личных вещей, там лежали банковские карты и деньги.

