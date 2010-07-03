Вещи и часы на 1,2 млн рублей украли в столичном фитнес-клубе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестный украл деньги, вещи и часы на сумму 1,2 миллиона рублей в фитнес-клубе на западе столицы, сообщает Агентство "Москва".

В правоохранительные органы обратился мужчина, который рассказал, что кражу совершили в спортивном клубе на Рублевском шоссе, доме 10.

По его словам, неизвестный украл из его шкафа куртку, брюки, наручные часы, а также денежные средства в сумме 12 тысяч долларов и 150 тысяч рублей. Сумма ущерба составила 1 миллион 185 тысяч рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи.

Ранее в Москве задержали подозреваемых в совершении мошенничества в отношении пенсионерки. Злоумышленники позвонили 66-летней женщине и представились сотрудниками полиции. Они сообщили, что обманувшие ее экстрасенсы задержаны и осуждены. В связи с этим женщине полагается компенсация. Для ее получения нужно лишь оплатить "налог" в размере 680 тысяч рублей. Потерпевшая согласилась и перевела требуемую сумму.

