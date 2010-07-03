Полиция задержала сиделку в краже 200 тыс рублей у пенсионерки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полицейские в Москве задержали сиделку по подозрению в краже 200 тысяч рублей с банковской карты пенсионерки. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

По словам собеседника агентства, злоумышленница воспользовалась моментом, когда пенсионерка находилась на лечении в больнице. В это время она нашла пин-код от банковской карты пострадавшей, использовала его в мобильном приложении и тайно перевела себе деньги в размере 200 тысяч рублей.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее мошенники обманули двух пенсионерок более чем на девять миллионов рублей. Потерпевшие рассказали, что злоумышленники позвонили и сообщили о положенной компенсации за ранее приобретенные товары.

